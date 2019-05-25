الجيش الليبي يتقدم في محور طريق مطار طرابلس الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، السبت، تقدمه في محور طريق مطار طرابلس الليبي بعد توجيه ضربات عنيفة للمليشيات المتمركزة هناك.

وقال الجيش الليبي، في بيان: "تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور، وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي؛ وكبّدت قواتكم المُسلحة من خلالها العدو العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، ولا يزال التقدم مستمرا".

وتابع البيان: "تنوه شعبة الإعلام الحربي كافة المدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بعدم ذكر تمركزات قواتكم المسلحة حتى يتم الإعلان رسمياً حفاظا على سرية مواقعنا والسلامة".

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.