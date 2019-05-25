شاهد.. قطر خارج قمتى مكة.. وتنظيم الحمدين يشكو تجاهله

كتب أحمد عرفة



أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أنه فى ظل تعنت تنظيم الحمدين بانتهاج سياساته الانتهازية ضد أشقائه العرب التى طالما طالبوه بالعزوف عنها والعلاقات المشبوهة التى تجمعه مع الجماعات الإرهابية والتحالف مع محور الشر؛ إيران وتركيا، استطاع أن يخرج نفسه ويغرد خارج المنظومة العربية والخليجية.

وأوضح التقرير، أن سلطان المريخى، وزير الدولة للشئون الخارجية القطرية، كشف عن أن قطر التى لا تزال معزولة عن جيرانها الخليجيين، لم تتلقَّ دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، واللتين دعت إليهما المملكة...