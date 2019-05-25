قوى الحرية والتغيير تدعو لإضراب في السودان لمدة 3 أيام ابتداء من الثلثاء المقبل

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بأن "​قوى إعلان الحرية والتغيير​ تدعو ل​إضراب​ في ​السودان​ لمدة 3 أيام ابتداء من الثلثاء المقبل".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتهمت جهات خارجية بالتدخل وعرقلة المفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري الانتقالي، كما دعت إلى مواصلة اعتصامها أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة تحت عنوان "مليونية المدنية والبناء".

يذكر أن المفاوضات حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق، لكن القوى المعارضة وعدت باستكمال التفاوض. كما وأنه لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نِسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.