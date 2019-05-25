شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية تمدد تعليق رحلات "بيونغ737"

أعلنت شركة الطيران الأميركية يونايتد إيرلاينز تمديد تعليق رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس لمدة شهر حتى الثالث من آب المقبل، وهو ما سيؤدى إلى إلغاء حوالى 40 أو 45 رحلة يوميا. ولم تقدم الشركة سببا لقرار تمديد التعليق.

وأعلن متحدث باسم يونايتد في بيان انه "سنواصل مراقبة العملية التنظيمية ونجري التعديلات اللازمة لعملياتنا وجدولنا الزمني بما يحقق مصلحة عملائنا الذين يسافرون هذا الصيف".

ويذكر ان طائرات بوينغ الأكثر مبيعا متوقفة عن الطيران منذ آذار فى أعقاب حادثى تحطم لطائرتين قتل فيهما 346 شخصا.