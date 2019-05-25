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مقتل 29 شخصاً على الأقل في اشتباكات مسلحة بأحد سجون فنزويلا

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أكد مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين إثر ​اشتباكات​ مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوغيزا وسط البلاد وبعض ​السجناء​.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية أن الحادث وقع حينما رفض السجناء، كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجاراً واحداً على الأقل وقع في هذه الأثناء.

وكان مرصد السجون الفنزويلية قد أعلن في وقت سابق مقتل 23 سجيناً بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب بالداخل. وأضاف المرصد أن 18 حارساً آخر أصيبوا في الحادث.

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