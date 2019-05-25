مناصرو الرئيس البرازيلي يدعون لتظاهرات لتسريع تطبيق إصلاحات الرئيس

دُعي مناصرو الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ إلى تظاهرات ستنظّم الأحد في مختلف أنحاء البلاد لمطالبة ​الكونغرس​ المتّهم بأنه يجسّد "النظام القديم" بتسريع تطبيق إصلاحات الرئيس اليميني المتطرّف.

ودعا المدافعون الأكثر تشددا عن "البولسونارية" إلى تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، في وقت يواجه الرئيس الذي تولى السلطة قبل أقل من خمسة أشهر تراجعا في شعبيته وتأييدا ضعيفا في البرلمان وموجة ​احتجاجات​ في القطاع التعليمي.

وكان تظاهر في 16 أيار أكثر من 1,5 ملايين طالب ومدرّس في أكثر من مئتي مدينة برازيلية في أول حركة احتجاجية على صعيد الوطن يشهدها عهد بولسونارو.