القضاء الفدرالي يمنع ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء جدار حدودي مع المكسيك

أصدر القاضي الفدرالي الاميركي هايوود غيليام، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ من استخدام أموال ​وزارة الدفاع​ لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع ​المكسيك​.

ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز ​الكونغرس​ والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية. ورفعت قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل للديموقراطيين مثل ​نيويورك​ و​كاليفورنيا​، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

ويمنع القاضي في قراره مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم ب+يوما سكتور بروجكت 1+ و+إيه.إل باس سكتور بروجكت 1+ باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع".

وكان وافق وزير الدفاع بالإنابة ​باتريك شاناهان​ على تحويل الأموال من ميزانية ​مكافحة المخدرات​ للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار ​دولار​ من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.