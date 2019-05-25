شربل عبّر عن مخاوفه من فتح سوق سوداء لبيع أرقام السيارات المميّزة

أشار وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​ إلى انه طرح فور تسلّمه مهامه الوزارية العام 2011 فكرة التداول بأرقام السيارات المميّزة للمزايدة العلنية وطرح مشروعاً آخر لتنظيم عملية اعطاء رخص حمل الأسلحة ورخص "الزجاج الداكن". ولفت الى أنّ معظم الوزراء والنواب استغربوا الخطوة لئلّا أقول إنهم رفضوها. فآلاف الأرقام المميّزة أُعطيت لهم ولعائلاتهم كذلك بالنسبة الى رخص "الفوميه".

وعبر في حديث صحفي عن مخاوفه من فتح سوق سوداء لبيع الأرقام، ولفت الى أنه بعدما اكتشف محاولات لبيع ارقام مُنحت بقرار من وزير الداخلية، فرض تسجيلها على اصحابها خلال مهلة شهرين وحظّر بيعها لغير اصحابها إلّا إذا كانت هبة منهم الى افراد من عائلاتهم. وقال: إنه لجأ الى هذا القرار بعدما اكتشف انّ هناك محاولة لبيع رقم "800" بـ 80 الف ​دولار​ عبر إحدى الصحف الإعلانية فتدخلنا ومنعنا عملية المتاجرة.