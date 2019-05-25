مصادر القوات للجمهورية: نتحفظ على الموازنة لأن بعض النقاط لا تلتقي مع تطلعاتنا

علمت "الجمهورية" ان "وزراء ​القوات اللبنانية​ أبدوا تحفّظاً بعد الإعلان المفاجىء وفي اللحظات الأخيرة للجلسة، عن انخفاض التحويلات من الاتّصالات بحيثُ كان يطمح وزراء القوّات إلى زيادة العائدات وليس خفضها، كما قدّم وزراء الحزب سلسلة نقاط تؤدّي إلى زيادة الإيرادات فلم تلقَ جواباً.

ووضع مصدر وزاري تحفّظ "القوات" في المسار الإيجابي الذي اعتمدته ​معراب​ منذ ​تشكيل الحكومة​، بحيثُ لم يعمد ممثلوها في الحكومة إلى عرقلة البتّ ب​الموازنة​، بل ربطوا تحفّظهم بتنفيذ كافّة الإلتزامات على أرض الواقع.

ولفتت مصادر القوات لـ"الجمهورية" إلى اننا "لسنا ضد إقرار الموازنة، وتداركاً للوقت وعدم إطالة ​النقاش​، نحن نتّجه الى تسجيل تحفظ لأنّ بعض النقاط لا تلتقي مع تطلعاتنا، وهناك بعض الامور ما زالت تعدّل حتى اللحظة الأخيرة، فضلاً عن أنّ أكثر ما تخشاه "القوات" هو أن تبقى الأمور مجرّد وعود بعيداً عن الترجمة المطلوبة، على غرار ما كان يحصل عندما كان يخفض ​العجز​ نظرياً، فيما على أرض الواقع كان العجز في ارتفاع مستمر".