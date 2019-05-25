حاصباني: تحفظنا على بعض النقاط في الموازنة لا سيما التي ادخلت في اللحظة الاخيرة

اكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ في حديث صحفي، ان وزراء "​القوات اللبنانية​" تحفظوا على بعض النقاط في ​الموازنة​ لا سيما التي ادخلت في اللحظة الاخيرة ولن ندخل في نقاش حولها، فنحن لسنا ضد إقرار الموازنة ولا يمكن ان نعرقل اقرارها لكننا نحتفظ بحقنا في التحفظ وسنعرض وجهة نظرنا في جلسة ​بعبدا​. فإذا قرروا اقرارها لن نقف امامها والمهم تنفيذ ما اتفق عليه من اصلاحات واجراء مزيد من الاصلاحات البنيوية، فالموازنة ليست معادلة حسابية بل يجب ان تركز على امور بعيدة المدى سواء داخل الموازنة او من خارجها.

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