خريش: المعركة الكبرى ستكون خلال جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد ​مارون خريش​ في حديث صحفي ان "احتجاجنا دائم والمعركة الكبرى خلال جلسات مناقشة ​الموازنة​ في مجلس النواب بعدما كنا علقنا التحركات بناء على وعود بعدم المس برواتبنا، لكن اليوم وفي ظل التوجه لاقتطاع أكثر من 6.5 من رواتبنا فسنعود إلى الاعتصام ولن نتنازل عن حقوقنا".

وأضاف "نحن جيل متقاعدي الحرب الذي أمضينا سنوات خدمتنا على الجبهات، وأنا من الذين أصيبوا ثلاث مرات، ليأتي اليوم الذي يحسمون من وراتبنا التي تشكّل نسبة ضئيلة من رواتبهم ومخصصاتهم"، موضحا انه "بعدما عمدوا إلى تجزئة حقنا في ​سلسلة الرتب والرواتب​ عام 2017 ها هم اليوم يقضمون رواتبنا بدلاص من منحنا حقوقنا".