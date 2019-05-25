عطالله:سنقاوم لنهزم الفساد والتبعيّة للخارج بمعركة بناء الدولة القويّة

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة عيد المقاومة والتحرير أنه "بوحدتنا قاومنا فانتصرنا على ​اسرائيل​ وأثبتنا مرّة جديدة أننا شعب يأبى غير الحريّة إطاراً لعيشه... وسنقاوم لنهزم ​الفساد​ والتبعيّة للخارج في معركة بناء الدولة القويّة".

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