بري: يمكن القول انّ الموازنة انتهت مبدئياً ونحن ننتظر

ردّ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في تصريح صحفي على سؤال عمّا اذا كانت ​الموازنة​ قد انتهت، قائلا :"بناء على ما سمعته، يمكن القول انّ الموازنة انتهت مبدئياً. ويفترض ان تعقد جلسة أخيرة في ​القصر الجمهوري​. ونحن ننتظر".

يذكر ان الحكومة أنهت أمس مناقشة مشروع موازنة المالية العامة لعام 2019، ولم تقره، بانتظار الإعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة تعقد في قصر بعبدا، لم يُحدد موعدها بعد.

وعقدت الحكومة خلال 3 أسابيع، 19 جلسة لمناقشة الموازنة تمهيداً لإقرارها، وأحالتها إلى البرلمان ليقرها بدوره.