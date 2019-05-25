شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن التمويل متناهى الصغر فى مصر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أرصدة التمويل متناهى الصغر حاج الـ19.5 مليار بنهاية الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو قدره 10.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018.



ونرصد فيما يلى أهم 7 معلومات عن التمويل متناهى الصغر فى مصر:

أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الأول من عام 2019 تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه.

تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018.

الجمعيات الأهلية تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 .

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استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019.

شركات التمويل متناهى الصغر حصدت المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين لتخدم 961 ألف عميل.

قفزت المحفظة الائتمانية لشركات التمويل متناهى الصغر لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019.

البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018.