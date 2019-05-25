شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن التمويل متناهى الصغر فى مصر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أرصدة التمويل متناهى الصغر حاج الـ19.5 مليار بنهاية الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو قدره 10.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018.
أرصدة التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الأول من عام 2019 تخطت حاجز 19.5 مليار جنيه.
تجاوز عدد المستفيدين 3.237 مليون عميل بمعدل نمو 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ونمو قدره 18.8% مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2018.
الجمعيات الأهلية تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم 1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 .
استحوذت البنوك على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019.
شركات التمويل متناهى الصغر حصدت المركز الثانى من حيث عدد المستفيدين لتخدم 961 ألف عميل.
قفزت المحفظة الائتمانية لشركات التمويل متناهى الصغر لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019.
البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 معلومات هامة عن التمويل متناهى الصغر فى مصر .. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.