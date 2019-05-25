شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بسام فليفل يتقدم بطلب مناقشة عامة حول آليات تنقية بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول آليات تنقية بطاقات التموين والأساليب المتبعة، قائلا: "الجميع مع فكرة وصول الدعم لمستحقيه ومع التنقية ولكن يجب وضع ضوابط صارمة لتحقيق هذا الهدف".

Advertisements

وأشار فليفل، إلى أنه من ضمن الآليات المتبعة فى تنقية البطاقات استهلاك الكهرباء والفاتورة الشهرية، وأن هناك بعض القراءات التى ربما يكون بعضها غير دقيق أو يكون هناك تراكمات نتيجة عدم أخذ القراءة بشكل منتظم وهذا الأمر يتطلب الوقوف على الاستهلاك الشهرى وفى حال التأكد أن صاحب الوحدة أو العقار غير مستحق وأنه تخطى المسموح به لا مانع من استبعادة على الفور، وإن كانت القراءة بها تراكمات لابد من إعادة النظر فى استبعاد صاحب البطاقة والتأكد من الاستهلاك الشهرى الفعلى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجميع مع التنقية لوصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين ولكن فى نفس الوقت لابد أن تكون هناك معايير يجب الرجوع اليها وأن يكون هناك تنسيق شامل بين وزارة التموين وباقى الوزارات المعنية بهذا الأمر.