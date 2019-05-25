شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان: الجماعة تستخدم كل الطرق غير المشروعة للهجوم على مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن أبرز الأسباب التى تدفع الإخوان إلى اللجوء للفبركة عبر مواقعها وصفحاتها الرسمية، هو أن الجماعة يعتبر نفسه فى صراع حاصل بينها وبين الدولة المصرية منذ سقوطها من الحكم، حيث لم تعد تقوم بدور المعارضة، ولكنها أصبحت فى خصومة مع الدولة برمتها.
وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريحات له، أن الإخوان أصبح كل همها أن تنال من الدولة المصرية التى أسقطت حكمها وقضت على مشروعها، وهى فى سبيل ذلك تستخدم كل الوسائل غير المشروعة لتنفيذ مخططها.
وأوضح عماد على، أنه من بين تلك الوسائل غير المشروعة اختلاق الأحداث ونشر الشائعات وتفسير الأمور وفق أهوائها وتحميلها أكثر مما تحتمل، وقلب الحقائق وعدم الموضوعية والبعد عن الحياد فى تناول الأحداث، لذلك فقد أصبحت الجماعة وسيلة هدم لا وسيلة بناء.
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