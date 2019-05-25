في 5 نقاط تعرف علي أعمال التطوير ب"ميناء اسكندرية" العام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة الحكومة لتطوير المواني على مستوى الجمهورية بما يحقق رفع كفائتها خلال العام الجديد 2019/2020، تواصل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية استكمال عدد من المشروعات تتعلق بأعمال التكريك وإنشاء وصلات جديدة بالإضافة إلي أعمال الميكنة. وتتمثل الأعمال المتوقع تنفيذها خلال العام الجديد : 1- بناء وتطوير قاطرة بحرية متعددة الأغراض بقوة شد 80 طن. 2- توريد لنشات مكافحة تلوث وإنشاء عدد 3 مخازن هياكل معدنية. 3- تطوير المنطقة الأولي والسادسة وإعادة تأهيل حاجز الأمواج. 4- تكريك الأرصفة واستكمال إنشاء وصلتين لربط مينائي الاسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولى. Advertisements 5- استكمال ميكنة جوزات السفر. جدير بالذكر، أن هيئة ميناء الإسكندرية البحري تحتل الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة حيث يتم من خلاله تداول ما يقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية. وتضم الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ميناءين وهما كالتالي، ميناء الأسكندرية، ميناء الدخيلة.

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