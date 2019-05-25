حدث ليلًا| انفجار محول كهرباء الزاوية الحمراء.. الجراد يهاجم أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلنت سلطات محافظة أسوان جنوبي مصر أن الجراد ظهر على الحدود الجنوبية للبلاد.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة امتحانات آخر العام لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية لعام 2019.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

ظهور أسراب جراد في أسوان.. والمحافظة تطلق فرق المكافحة

قالت سلطات محافظة أسوان جنوبي مصر إن الجراد ظهر على الحدود الجنوبية للبلاد.

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بالرقم القومي.. "تعليم القاهرة" تعلن نتيجة امتحانات النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة امتحانات آخر العام لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية لعام 2019.

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انفجار محول الكهرباء الرئيسي في الزاوية الحمراء

‏‫انفجر محول الكهرباء الرئيسي بشارع أبوالفضل في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

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مصر تدين انفجار ليون الفرنسية وتصفه بـ"الخسيس"

أدانت مصر، مساء الجمعة الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص .

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"اتهام كيدي".. هاني الحناوي يقدم مذكرة لرئيس النواب بعد رفع الحصانة عنه

تقدم النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانة عنه في واقعة إصدار شيك بدون رصيد.

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طلب إحاطة برلماني بشأن انتشار عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن دور لجان حماية الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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رسميًا.. الزراعة تعلن رفع الحظر السعودي عن استيراد البصل المصري

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أعلنت وزارة الزراعة، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن السلطات السعودية رفعت الحظر المفروض عن البصل المصري وذلك بعد مفاوضات متميزة أجراها الحجر الزراعي المصري مع نظيره السعودي- حسبما جاء في بيان رسمي لوزارة الزراعة.

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ترامب: سنرسل 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده سترسل 1500 عسكري إضافي إلى الشرق الأوسط.

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فرنسا: إصابة 13 شخصًا على الأقل في انفجار مدينة ليون

أعلن مسؤولون فرنسيون، الجمعة، إصابة 13 شخصاً على الأقل إثر انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع مدينة ليون شرق فرنسا.

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الصورة الأولى للمشتبه به في تفجير مدينة ليون الفرنسية

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية، صورة للمشتبه به في ارتكابه التفجير الذي وقع بمدينة ليون اليوم، وأسفر عن ما لا يقل عن 13 مصابًا بينهم 2 في حالة حرجة.

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دمشق: الهدف من "الحملة الكيميائية" ضد سوريا عرقلة تقدم الجيش في إدلب

رفضت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، الاتهامات الموجهة إليها باستخدام الكيميائي ووصفتها بمحاولة متكررة يائسة من دول غربية لتخفيف الضغط عن الإرهابيين في إدلب وإبطاء تقدم الجيش في تلك المنطقة.

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إصابة 16 فلسطينيا في "مسيرات العودة" على حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إصابة 16 فلسطينيا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية، مشيرة إلى أنه تم علاج المصابين في النقاط الطبية في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

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قوى الحرية والتغيير تدعو لإضراب شامل في السودان بداية من الثلاثاء

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الجمعة، الدعوة لإضراب شامل بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام.

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الصين تؤكد تمسكها بالمحادثات التجارية مع أمريكا

قال "كوي تيانكاي" سفر الصين لدى الولايات المتحدة إن بلاده متمسكة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات، لكنها مستعدة في الوقت نفسه بالرد بإجراءات مضادة على أي تحركات أحادية من جانب الولايات المتحدة.

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