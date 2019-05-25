الناشطة “كاتي بيري” المتعاطفة مع معتقلي الريف تفوز في الانتخابات بهولندا 

تمكنت النائبة البرلمانية اليسارية “كاتي بيري”، أول أمس الخميس، من الفوز في الانتخابات الهولندية، الخاصة بالبرلمان الأوربي، بنسبة كبيرة.

وعرفت الناشطة الهولندية “كاتي بيري” بتعاطفها مع معتقلي حراك الريف، إذ عملت، أخيرا، على حملة لتغيير أسماء بعض الشوارع في هولندا لتحمل اسماء معتقلي الريف، وعدة مبادرات أخرى.

وقالت “كاتي بيري” في تدوينة عبر صفحتها في “فايسبوك”، إنهم قاموا بتغيير أسماء الشوارع في خمس مدن في هولاندا، وذلك ليوم واحد، إذ أصبحت تحمل أسماء “ناصر الزفزافي”، و”محمد جلول”، “وربيع الأبلق”.

وأضافت “كاتي” أن مبادرة تسمية الشوارع بأسماء المعتقلين جاءت للفت الانتباه إلى ملف معتقلي حراك الريف، الذين حكموا بـ20 سنة سجنا نافذا، لمطالبتهم بتعليم جيد، ومستشفى حسب تدوينتها.