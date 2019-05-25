البنزرتي يعلق على تقنية var بنهائي الأبطال ويؤكد: أوناجم جاهز!

فضل فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، عدم الخوض في التحكيم، بعد مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت “الأحمر والأبيض” وفريق الترجي الرياضي التونسي.

وأوضح البنزرتي، في اللقاء الإعلامي بعد نهائية مباراة الوداد والترجي بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط: “عندما سجلنا هدف التعادل طلبت بالعودة إلى تقنية الفيديو، لكن نتأكد بأننا بالفعل سجلنا، صراحة لا أريد الخوض في هاته الأمور، المباراة انتهت بهدف لمثله، ولا أدري هل التقنية الجديدة تخدم مصلحة كرة القدم أم لا”.

المتحدث ذاته، شدد بأنه كان على دراية بأن الديربي المغاربي أمام الترجي سيلعب على جزئيات بسيطة وهو ما حصل حسب المدرب التونسي البنزرتي.

أما عن مشاركة محمد أوناجم لـ 90 دقيقة، بعد عودته من فترة إصابة، رد المدرب قائلاً: “اللاعب كان جاهزاً للمباراة 100 في المائة بدنياً وأيضاَ نفسيا، ولا يمكنني أن أزج بأي عنصر مصاب وحتى مشتت الذهن، هذه فلسفتي، كنت أريد تغييره لكن إصابة العلمود دفعتني إلى الدفع بأخر ورقة لتعويضه”.

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