القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 13 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية فجر السبت، وأصيب العشرات في مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني شمال مدينة تعز.
وقال مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع المليشيا الانقلابية وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمليشيا شمال المدينة".
وأضاف "أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، وأن المواجهات لا تزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين بمختلف أنواع الأسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني شمال مدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.