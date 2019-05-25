مقتل 13 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني شمال مدينة تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 13 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية فجر السبت، وأصيب العشرات في مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني شمال مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع المليشيا الانقلابية وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمليشيا شمال المدينة".

وأضاف "أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، وأن المواجهات لا تزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين بمختلف أنواع الأسلحة".