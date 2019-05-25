بولتون: معلومات المخابرات بشأن تهديد النظام الإيراني عميقة وخطيرة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الجمعة، إن الهجمات الأخيرة على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، ومحطتي ضخ البترول في السعودية، والهجوم على المنطقة الخضراء في العراق من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها.

وأضاف بولتون أن معلومات المخابرات بشأن تهديد النظام الإيراني "عميقة وخطيرة".

وأعلن جون بولتون سابقا أن الولايات المتحدة تهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني وتصدير الصواريخ.

وأشار بولتون إلى أن النظام الإيراني مستمر في تمويل الإرهاب وتصدير الصواريخ الباليستية وتطوير البرنامج النووي.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الخميس الماضي، قائلا إن "أغلب مشكلات الشرق الأوسط تسببت بها إيران وأذرعها" من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيتم إرسال جنود أمريكيين إضافيين للشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة لذلك لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأوضح أن الحرب على التنظيمات الإرهابية مستمرة، مؤكدا أن التحالف الدولي نجح في تدمير تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل.

ودفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، ردا على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة.

كما حذر الرئيس الأمريكي، النظام الإيراني من أي عمل عدائي في المنطقة أو ضد مصالح واشنطن، مؤكدا أن طهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.