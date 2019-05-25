الان تتابع ‏مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون: معلومات الاستخبارات بشأن تهديد النظام الإيراني عميقة وخطيرة ..و‏ الهجمات الأخيرة من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها‎ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 4:31 ص, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ‏بولتون أن معلومات الاستخبارات بشأن تهديد النظام الإيراني عميقة وخطيرة

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