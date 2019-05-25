شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا مهددة بـ«التفكك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس)

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس (الجمعة) من أن أوروبا «مهددة بالتفكك والخروج من التاريخ». وقال لإذاعة آر تي إل «أنا قلق على أوروبا وليس على حزب الرئيس الفرنسي «الجمهورية إلى الأمام»، لأنها مهددة بالانسلاخ والتفكك والخروج من التاريخ»، لافتا أيضا إلى «مخاطر التفسخ».

وشدد قبل يومين من الانتخابات الأوروبية في غالبية دول الاتحاد (الأحد)، بعد هولندا والمملكة المتحدة (الخميس)، وتشيكيا وايرلندا (الجمعة)، «نعم الوضع بالغ الخطورة». وأضاف: «أوروبا باتت ساحة رهانات بين قوى تريد تفكيكها».

واعتبر «أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل رؤية منظمة قوية بإمكانها النهوض والدفاع عن مصالحها الخاصة أمام القوة الأمريكية». وتابع «يحاول الروس بطرق عدة جعل أوروبا تتفسخ، وأن يبدأ الانسلاخ ببعض الدول لتعزيز نفوذهم، وتحاول الصين عبر الاستثمارات المختلفة والمتنوعة ضرب تضامن الدول (الأعضاء في الاتحاد) في ما بينها». ولفت إلى أن النزعات «الشعبوية في بعض الدول الأوروبية تحاول المساهمة في عملية التفكك هذه».