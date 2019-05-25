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مصرع 17 شخصاً في حريق بمركز تجاري بالهند

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سورات)

لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم أمس (الجمعة)، إثر حريق اندلع في مركز للتسوق مكوَّن من 4 طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات غرب الهند.

ورجح قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل، أسباب الحريق بفعل تماس، وأن كل القتلى تقل أعمارهم عن 20 عاماً، فيما أضاف المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاي روباني، أن معظم القتلى تلاميذ كانوا في مركز تعليمي بالمبنى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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