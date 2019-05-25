شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 17 شخصاً في حريق بمركز تجاري بالهند والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سورات)لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم أمس (الجمعة)، إثر حريق اندلع في مركز للتسوق مكوَّن من 4 طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات غرب الهند.
ورجح قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل، أسباب الحريق بفعل تماس، وأن كل القتلى تقل أعمارهم عن 20 عاماً، فيما أضاف المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاي روباني، أن معظم القتلى تلاميذ كانوا في مركز تعليمي بالمبنى.
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