شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص في انفجار بفرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ليون) أصيب 8 أشخاص بجروح إثر انفجار وقع أمس (الجمعة)، في ليون شرق فرنسا، ورجحت النيابة الفرنسية بأن التفجير ناجمٌ عن طرد مفخخ في منطقة للمشاة، وعلى إثره أخليت المنطقة وطُوقت أمنياً، وجرى البدء في التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.

أصيب 8 أشخاص بجروح إثر انفجار وقع أمس (الجمعة)، في ليون شرق فرنسا، ورجحت النيابة الفرنسية بأن التفجير ناجمٌ عن طرد مفخخ في منطقة للمشاة، وعلى إثره أخليت المنطقة وطُوقت أمنياً، وجرى البدء في التحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.

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