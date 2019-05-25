شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يقصف مواقع الميليشيات ويقترب من طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت قوات الجيش الوطني الليبي، ليل السبت الأحد، مواقع جديدة تابعة للمليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، جنوب شرق طرابلس.

وأكد مصدر من العاصمة لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة طرابلس، متوقعا أن يتواصل القصف حتى فجر الأحد.

وأمس السبت، تقدمت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عدة محاور، وسيطر على منطقة الأحياء البريّة بالكامل، كما كسبت مساحات جديدة جنوب العاصمة طرابلس، أين قام بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

ومنذ الرابع من شهر أبريل الماضي، يحاول الجيش الليبي انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة، في معركة لا تزال مستمرّة خاصة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.