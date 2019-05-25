بالفيديو| أحمد عمر هاشم: تعدد الزوجات تكريم للمرأة ويقضي على العنوسة

أحمد عمر هاشمكتب: شريف سليمان
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تعدد الزوجات رحمة بالمرأة وإكرام لها، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر غبنًا لها.
وأضاف هاشم خلال لقائه ببرنامج "منى والناس"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، لن تستشري ظاهرة العنوسة، لأن الرجال سيتزوجون كل النساء، حيث يتميز عددهن بالزيادة عن عدد الرجال.
وتابع أنه عندما يبيح الإسلام للرجل أن يتزوج بالمرأة فهذا يُعد كسبًا للمرأة بدلًا من أن تقعد بلا زوج، أن تكون مع رجل تشاركه مع زوجات أخرى أفضل مما تقعد...
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