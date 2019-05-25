مقتل 19 طالبا على الأقل جراء حريق في مبنى يضم معهدا تعليميا في الهند

أعلنت السلطات ​الهند​ية "مقتل 19 طالبًا على الأقلّ، أغلبيّتهم من الإناث في الهند، جراء حريق اندلع في مبنى يضمّ معهدًا تعليميًّا في غرب البلاد"، مبيّنةً أنّ "النيران تمدّدت سريعًا بسبب المواد الّتي يتشكّل منها سقف المبنى".

وأوضح مسؤول ​رجال الإطفاء​ في سورت، ديباك ساثالي، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الطلاب قضوا بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى".

في هذا الإطار، شدّد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، على "أنّني حزين للغاية لمأساة الحريق في سورت"، لافتًا إلى أنّ "أفكاري مع العائلات المفجوعة. أتمنّى شفاء الجرحى سريعًا".