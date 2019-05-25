أعلنت ​وزارة الدفاع​ المكسيكية، ​تحطم طائرة​ هليكوبتر عسكرية من طراز "مي-17" في البلاد. وأوضحت ان "الحادث وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي (ولاية سان لويس بوتوسي)، وكانت تشارك ال​مروحية​ في إخماد ​حرائق الغابات​ في البلاد، وكانت تنقل سبعة أشخاص مصيرهم حتى الآن مجهول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-17" في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.