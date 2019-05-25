بولتون:الاعتداءات الأخيرة لإيران ووكلائها في الشرق الأوسط مدعاة للقلق

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن الاعتداءات الأخيرة ل​إيران​ ووكلائها في الشرق الأوسط مدعاة للقلق. وقال بولتون أن الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط ومحطة ضخ ​العراق​ و​السعودية​ من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها.

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