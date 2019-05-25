الجيش الليبي يتقدم في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة للجيش الليبي، أن قوات الجيش الليبي تقدمت خلال الـ 72 ساعة الأخيرة في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى سيطرتهم على منطقة الأحياء البرية بالكامل.
ولفت الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى ان "تقدمات قوات الجيش الليبي خلال 72 ساعة الأخيرة كانت ممتازة جدا للوحدات العسكرية في عدة نقاط، أبرزها تطهير منطقة الأحياء البرية بالكامل".
وأشار إلى أن "الجيش الليبي قد تمكن من تدمير 16 آلية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعدد كبير دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة".
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