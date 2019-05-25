مصادر"أمل" للشرق الاوسط:يتصرف كما لو أن له الكلمة الفصل في كل الملفات

أشارت مصادر في "حركة أمل" وقريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "وزير الخارجية جبران باسيل لا يصوب على بري تحديداً، لكنه يتصرف كما لو أن له الكلمة الفصل في كل الملفات ويحق له التدخل فيها وفرض ما يريده".
وأضاف: "للأسف لا أحد يعترضه، لكننا كفريق سياسي لا نسمح له بما يتعارض مع المصلحة الوطنية. نحن لن نمرر له شيئاً، لا سيما أن الوضع صعب. والموازنة ستنتج انكماشاً اقتصادياً وتفرض ضرائب جديدة على المواطن، والناس لم تعد تتحمل".
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