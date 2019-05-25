أفادت معلومات لصحيفة "الحياة" ان المستشار الديبلوماسي المعاون لرئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون أوريليان لوشوفالييه، الذي يزور بيروت، اجتمع خلالها مع المسؤولين أمس، التقى وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، وتم خلال اللقاء البحث في كافة مشاريع الوزارة في قطاعاتها المتعلقة بالنفط، المياه والكهرباء. وأبدى الوفد تجاوبه لكافة الإجراءات المتخذة في وزارة الطاقة وخاصة على صعيد خطة الكهرباء.
وأفادت المعلومات لـ "الحياة"، ان اللقاء كان مثمرا وأبدى لوشوفالييه ارتياحه للمصادقة على خطة الكهرباء والقانون 288 في مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحياة": لوشوفالييه أبدى ارتياحه للاجراءات المتخذة بوزارة الطاقة على صعيد خطة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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