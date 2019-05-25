"الحياة": لوشوفالييه أبدى ارتياحه للاجراءات المتخذة بوزارة الطاقة على صعيد خطة الكهرباء

أفادت معلومات لصحيفة "الحياة" ان المستشار الديبلوماسي المعاون لرئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون أوريليان لوشوفالييه، الذي يزور ​بيروت​، اجتمع خلالها مع المسؤولين أمس، التقى وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​، وتم خلال اللقاء البحث في كافة مشاريع الوزارة في قطاعاتها المتعلقة ب​النفط​، المياه و​الكهرباء​. وأبدى الوفد تجاوبه لكافة الإجراءات المتخذة في ​وزارة الطاقة​ وخاصة على صعيد ​خطة الكهرباء​.

وأفادت المعلومات لـ "الحياة"، ان اللقاء كان مثمرا وأبدى لوشوفالييه ارتياحه للمصادقة على خطة الكهرباء والقانون 288 في ​مجلس النواب​.