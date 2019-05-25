فادي الجميل: رسم الـ 2 في المائة يساهم لا شك في حماية الصناعات الوطنية

رأى رئيس ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين ​فادي الجميل​، ان القرار الحكومي الأخير برفع الرسوم الموضوعة على المستوردات إيجابي، لافتاً إلى أن "الجمعية كانت قد طرحت على ​مجلس الوزراء​ تخصيص صندوق لمعالجة أكلاف الإنتاج المرتفعة، بما يحقق نقلة نوعية ب​الموازنة​، ويجعلها تقشفية وتحفيزية في آن، "لكن إذا كانت ​الحكومة​ غير قادرة على ذلك، فإن وضع رسم الـ2 في المائة، يساهم لا شك في حماية الصناعات الوطنية من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، لأن الرسم أصلاً بسيط، كما يمكن حسمه من الأرباح التجارية".

ورأى في حديث صحفي ان "الإنجاز الذي تحقق في الموازنة هو معالجة الإغراق الحاصل من خلال فرض رسوم وقائية، على أمل أن يتم في خطوات لاحقة معالجة أكلاف النقل و​الطاقة​، لأن ​الصناعة​ اللبنانية المتنوعة بقطاعاتها قادرة على المساهمة بنهوض ​الاقتصاد​".