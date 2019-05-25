سفير موسكو بنفنزويلا:قواتنا تساعد جيش فنزويلا على مواجهة تهديدات أميركا

أكد سفير ​روسيا​ لدى ​كراكاس​ فلاديمير زايومسكي، أن قوات بلاده التي وصلت إلى ​فنزويلا​ في مارس الماضي، تساعد ​الجيش​ في تحضيراته لمواجهة التهديدات الأميركية بـ"اللجوء إلى القوة ".

ولفت في مقابلة مع فرانس برس في ​موسكو​، إلى ان "​الحكومة​ الفنزويلية في حالة تأهب منذ بداية العام لأن ​الولايات المتحدة​ تواصل تهديداتها للجوء إلى القوة ضد فنزويلا، في هذه الظروف، عليهم التأكد من أن الأسلحة التي بحوزتهم تعمل".

وأضاف، أن "خبراءنا موجودون لتدريب نظرائهم الفنزويليين على الحفاظ على جهوزية معداتهم العسكرية، وفي الوقت ذاته يرشدونهم إلى أفضل السبل لاستخدامها"، مؤكدا أن الروس يوجدون في فنزويلا استنادا إلى اتفاق موقع عام 2001.