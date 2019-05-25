شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدبلوماسيين مع يتوانيا فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع بعد العيد خلال اجتماعها بعد العيد اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى شرم الشبخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183لسنة 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل اجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة فى أراضى الطرف الآخر لمدة لا تزيد عن 90 يوما شريطة ألا يقوموا بأية أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.

وتنص الاتفاقية أن كل طرف يحتفظ بحق رفض الدخول او الاقامة لمواطنى الطرف الاخر لأسباب تتعلق بالامن القومى او النظام العام او الصحة العامة وكذلك الحق فى تقصير او انهاء فترة اقامة اى من هؤلاء المواطنين وفقا للقواعد والقوانين فى الدول المستقبلية

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ونصت الاتفاقية على انه يمكن تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا او كليا او جزئيا من جانب احد الطرفين لاسباب تتعلق بالامن القومى او النظام العام او الصحة العامة