شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لمواجهة فبركة الإخوان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن هناك عدة خطوات يمكن من خلالها مواجهة الصور المفبركة التى تستخدمها بعض التنظيمات الإرهابية للهجوم على مصر على رأسها الرد السريع وانتشار الصور أو الخبر الصحيح على أوسع نطاق خاصة على مواقع السوشيال ميديا.

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وأضاف النائبة دينا عبد العزيز، أن من طرق مواجهة الصور المفبركة التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى هو الحيادية فى نقل الاخبار لأن الإفراط أو التفريط يعطى فرصة كبيرة للأعداء فى اللجوء لأسلوب الفبركة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة محاسبة كل مروجى الشائعات وسرعة إغلاق الصفحات التى تنشر تلك الصور المفبركة بالإضافة إلى سرعة انتشار الصور الصحيحة على أوسع نطاق.