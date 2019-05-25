تعرف علي تفاصيل الـ3.8 مليار للمنح بموازنة العام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد البيان المالي للعام 2019/2020 تفاصيل المنح بمشروع الموازنة المعروضة أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبلغت تقديراتها نحو 3 مليارات و805 جنية (0.06% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقارنة بنحو مليار و141 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (0.02% من الناتج المحلى الإجمالى)، بزياة قدرها 2 مليار و664 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 223.6%. وتنقسم المنح المقدرة خلال العام المالي الجديد بواقع : 1- منح من حكومات أجنية وتقدر بنحو 3 مليار و428 مليون جنية . Advertisements 2- منح من منظمات دولية وتقدر بنحو 322 مليون جنية. 3- منح من جهات حكومية وتقدر بنحو 55 مليون جنية. جدير بالذكر، أن هذه المنح تُشكل بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.34% من إجمالى الإيرادات العامة، ولا تغطى سوى نسبة 0.24% من إجمالى المصروفات العامة البالغة نحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه.

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