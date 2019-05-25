محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة امتحانات آخر العام لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية لعام 2019. وظهرت النتيجة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالرقم القومي والصف الدراسي. وانتهت جميع امتحانات سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية 16 مايو الجاري، بالصف الخامس الابتدائي. لمعرفة نتيجة بالاسم والرقم القومي اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالرقم القومي.. "تعليم القاهرة" تعلن نتيجة امتحانات النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.