انفجار محول الكهرباء الرئيسي في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫انفجر محول الكهرباء الرئيسي بشارع أبوالفضل في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء، والسيطرة على الموقف دون خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمحول الكهرباء الرئيسي بمنطقة الزاوية الحمراء إثر انفجاره بسبب شدة الحرارة وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ وتم السيطرة عليه وجاري عمل الصيانة اللازمة.