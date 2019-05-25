محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
حذر الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، من مخالفة قائمة المساجد التي حددتها الوزارة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، مشيرًا إلى أن جرى تحديد 3496 مسجدًا للاعتكاف بجميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف طايع، في تصريحات لمصراوي، أنه جرى التنبيه على الأئمة باتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة أي من شروط الاعتكاف التي وضعتها الوزارة.
وأشار إلى أن الاعتكاف يقتصر على المساجد الكبيرة فقط دون الزوايا والمصليات التي تؤدى فيها الصلوات المفروضة فقط عدا يوم الجمعة، تحت إشراف إمام بالوزارة أو أحد وعاظ الأزهر أو خطيب مكافأة مصرح له.
وقال طايع إن الوزراة أصدرت تعليماتها للمديريات بضرورة متابعة الاعتكاف أولًا بأول، والتأكد من الالتزام بتعليمات الأوقاف في هذا الشأن، ومدى ملاءمة المسجد لإقامة سنة الاعتكاف فيه.
من جانبها أعلنت دار الإفتاء، أن العشر الأواخر من رمضان تبدأ بعد صلاة المغرب الليلة الـ19 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر المساجد الكبيرة فقط.. الأوقاف تحذر من مخالفة تعليمات الاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.