المساجد الكبيرة فقط.. الأوقاف تحذر من مخالفة تعليمات الاعتكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

حذر الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، من مخالفة قائمة المساجد التي حددتها الوزارة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، مشيرًا إلى أن جرى تحديد 3496 مسجدًا للاعتكاف بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف طايع، في تصريحات لمصراوي، أنه جرى التنبيه على الأئمة باتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة أي من شروط الاعتكاف التي وضعتها الوزارة.

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وأشار إلى أن الاعتكاف يقتصر على المساجد الكبيرة فقط دون الزوايا والمصليات التي تؤدى فيها الصلوات المفروضة فقط عدا يوم الجمعة، تحت إشراف إمام بالوزارة أو أحد وعاظ الأزهر أو خطيب مكافأة مصرح له.

وقال طايع إن الوزراة أصدرت تعليماتها للمديريات بضرورة متابعة الاعتكاف أولًا بأول، والتأكد من الالتزام بتعليمات الأوقاف في هذا الشأن، ومدى ملاءمة المسجد لإقامة سنة الاعتكاف فيه.

من جانبها أعلنت دار الإفتاء، أن العشر الأواخر من رمضان تبدأ بعد صلاة المغرب الليلة الـ19 من الشهر الجاري.​