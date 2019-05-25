اليوم.. انطلاق قناة "تايم سبورت" لبث أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أحدث قنواتها الرياضية "تايم سبورت"، لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

وتنقل القناة كل فعاليات ومباريات البطولة، وتستعين بنخبة من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

وتقدم القناة برامج رياضية متميزة وستوديو تحليلي تستضيف فيه خبراء ونجوم كرة القدم لتقديم تحليل قوي ووصف تفصيلي لجميع مباريات البطولة، وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الأفريقية المشاركة بالبطولة.​