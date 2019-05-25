اليوم.. "الصحفيين" تجري قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تجري نقابة الصحفيين، اليوم السبت، قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التي سترد للنقابة من السفارة السعودية أسوة بالعامين الماضيين، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة.

وتجري لجنة الحج والعمرة بالنقابة برئاسة حسين الزناتي القرعة، وعقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة.