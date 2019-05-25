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مقتل 29 شخصًا وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بأحد سجون فنزويلا

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أكد مسؤول فنزويلي مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين إثر اشتباكات مسلحة بين حرس أحد السجون الواقعة في ولاية بورتوجيزا وسط البلاد وبعض السجناء.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحادث وقع حينما رفض السجناء، كثير منهم كانوا مسلحين، دخول مسؤولين فنزويليين خشية تعرضهم للسرقة، مضيفة أن انفجاراً واحداً على الأقل وقع في هذه

الأثناء.
ونقلت الشبكة عن مسؤول بمكتب الادعاء العام الفنزويلي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، تأكيده مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في الحادث.
وكان مرصد السجون الفنزويلية قد أعلن في وقت سابق مقتل 23 سجيناً بعدما فتح حراس أحد السجون النار لإنهاء أعمال شغب بالداخل. وأضاف
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المرصد أن 18 حارساً آخر أصيبوا في حادث اليوم بالسجن الذي يقع بولاية بورتوجيزا وسط البلاد على بعد حوالي 350 كيلومتراً عن العاصمة كاراكاس.
يُشار إلى أن فنزويلا تتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لاسيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه كرئيس مؤقت للبلاد، وأنه مستعد لتولي الرئاسة مؤقتا بدعم من القوات المسلحة تمهيدا للانتخابات، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصر على التمسك بالسلطة واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.
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