كلميم.. توقيف أربعيني للاشتباه في اغتصابه قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر ذو 16 سنة، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم أربعينيا متزوجا.

وتم إيقاف المشتبه فيه، بناء على شكاية تقدم بها ذوو الضحية، التي اعترض سبيلها في 12 رمضان الجاري، شخص مجهول بحي امحيريش بكلميم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، رافق المتهم الضحية على متن دراجة هوائية بالقوة إلى داخل حوش، حيث تمكن من هتك عرضها سطحيا باستعمال العنف في حقها.

وكثفت المصالح الأمنية الأبحاث والتحريات، واستعملت تسجيلات الكاميرات بالمسار الذي اتخذه المشتبه فيه مرفوقا بالضحية، مما أمكن إيقافه، وحجز الملابس التي كان يرتديها أثناء تنفيذ الفعل الجرمي، وكذا الدراجة الهوائية التي استعملها.