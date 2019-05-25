نكهة خاصة لنهائي دوري الأبطال إفريقيا..وداديون يتسلحون بالعزيمة في قمة الترجي-فيديو

فييدو:عبد الله أيت الشريف

قبل ساعات الإفطار، بدأت العاصمة الرباط في استقبال عشاق وأنصار الوداد الرياضي، الذي تنقلوا لدعم المجموعة في مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي وضعتهم في مواجهة بارزة أمام الترجي الرياضي التونسي.

“المد الأحمر” اجتاح مدينة الرباط، في رحلة تشجيعية سيظهر خلالها ممثل الكرة الوطنية الوداد، للمرة الثانية بالنهائي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تقرر فتح أبواب المركب الرياضي قبل 4 ساعات تقريباً من صافرة البداية، لاتاحة دخول الأنصار الذي امتد حتى قبل صافرة البداية بساعة تقريباً.

“اليوم24” تواجد بمحيط مركب الأمير مولاي عبد الله، والتقى بالعديد منهم، حيث سادت أجواء حماسية وتفاؤل كبير في صفوفهم، خصوصا وأن الفريق استطاع تقديم مشوار كبير، منذ بداية المنافسات ووصولاً إلى لقاء النهائي أمام الترجي، الخصم الذي واجهه سنة 2011.

فيديو تصريحات أنصار الوداد:

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فيديو الأجواء الخيالية بمدرجات مركب الأمير مول عبد الله: