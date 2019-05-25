البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان

آثار التفجير الذي استهدف مسجدا في كابول

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، ونتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، في بيان، عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية ويستهدف ترويع الآمنين.

وأكدت وقوف مملكة البحرين إلى جانب أفغانستان في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب، مجددة موقف مملكة البحرين المناهض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، داعية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم من أجل القضاء عليه.

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وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت وقوع انفجار في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل رجل دين بارز وإصابة 16 آخرين.

ورجل الدين مولوي ريحان كان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب، والتي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها.

وذكر مسؤول كبير في كابول أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، مشيرا إلى أن المسجد كان مليئا بالمصلين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، غير أن حركة طالبان تكثف مؤخرا من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.