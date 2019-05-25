شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تدعو لمواجهة مشكلة انتشار الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع المسئولين والجهات المعنية بتنفيذ توجيهات وتكليفات الحكومة بشأن تطوير المناطق التاريخية والتراثية فى القاهرة وباقى المحافظات.

وقال "الدامى"، لـ"الخليج 365"، إن أغلب المناطق التاريخية والتراثية تم تشويهها بسبب الفوضى والعشوائية وانتشار الباعة الجائلين، وتطوير هذه الأماكن والمناطق أمر مهم لجذب السائحين، بالإضافة إلى الحفاظ على النسق الحضارى.

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وأضاف "الدامى"، أن انتشار الباعة الجائلين بشكل مزعج فى كل المناطق والشوارع والميادين أمر غير مقبول، ولابد ان يتم وضع ضوابط قانونية للباعة الجائلين وتحديد أماكن مخصصة لهم.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة؛ في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، وذلك في اجتماع عقده بحضور عدد من المسئولين .

كان رئيس الوزراء قد أعلن أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مكلفاً بالاهتمام بأعمال الرصف وتطوير الأرصفة، بنسق واحد، مؤكداً على اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة الخديوية، وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة منع الباعة الجائلين من التواجد في الشوارع بوجه عام، قائلاً: "لن يتم السماح بهذه المظاهر العشوائية، ولن نسمح بأن يقتصر الأمر على حملة أو أكثر وبعدها تعود هذه المظاهر مرة أخرى".