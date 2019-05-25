شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تهاجم مبررات اللجنة العليا بإعادة انتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر من المعارضة التركية، إن مبررات اللجنة العليا للانتخابات بشأن قرار إعادة الانتخابات البلدية فى تركيا بعيدة عن إقناع الرأى العام.

ونقلت صحيفة زمان التركية المعارضة، عن ممثل حزب الشعوب الديمقراطى الكردى فى لجنة الانتخابات العليا محمد رشدو ترياكى، قوله إن اللجنة قامت بمصادرة الإرادة الشعبية، إلا أنها عجزت عن إيجاد ذريعة قانونية مناسبة مقنعة، وأضاف: "نحن أمام قرار سياسى لا يتلاءم بأى حال من الأحوال مع القانون".